HDP'liler oturma eylemi yapan aileye ve basın mensuplarına saldırdı

Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya'nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Baba Şahap, anne Feyziya Çetinkaya ile kardeş ve yeğenlerinden oluşan grup çocuklarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Oturma eylemi yapan aileye HDP İl binasından çıkan bir grup aileye tartışarak kısa süreli tartışma küfürlü hakaretlere dönüştü.

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“Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok”

Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. Bozkurt, “En sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Hepsi biliyor, bütün parti Süleyman'ı tanıyor. Birde diyorlar ki biz Süleyman'ı tanımıyoruz. Siz Süleyman'ı maşa diye kullandınız. Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok. Yeter. Bakın 30 yıldır bu sömürü, bu oyun bu düzen yeter artık. İnsanlar biraz gözünü açsın. Biz bunu diyoruz” dedi.

Baba Şahap Çetinkaya, oğlunu götürdüklerini, işleri güçleri yalan olduklarını ifade etti. Çetinkaya, “Yalan olsa burada oturur muyduk. Yalan konuşmazsa bu işi yapar mı? Doğru konuşanın yeri yoktur. Benim çocuğum sürekli buradaydı. Buradan başka bir yere gitmedi. Burada gençlik kolu yapmıştır, ne yapmıştır beyni yıkanmıştır. Abimle birlikte annesiyle hastaneye gelmişler. Diyor, ‘gidiyorum maçım var. Oynayıp gene eve döneceğim' Geldi buraya bunlarda bırakmadı” diye konuştu.