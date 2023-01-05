HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması hakkında ara karar

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada, davalı Partiye ödenen ya da ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli toplantısında incelenerek davalı Partiye ödenen Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal

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