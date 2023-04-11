HDP'nin kapatılma davasında dosyanın AYM raportörüne verilmesi kararlaştırıldı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada esas hakkındaki raporu hazırlaması için dosyanın Anayasa Mahkemesi raportörüne verilmesini kararlaştırdı. Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek ve kapatma istemi esastan görüşülmeye başlanacak.

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı. Partinin talebinin ardından ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

Ahmet Furkan Gülap

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