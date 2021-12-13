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HDP'nin skandal İstanbul Kongresi'ne soruşturma

HDP'nin skandal İstanbul Kongresi'ne soruşturma
HDP'nin skandal İstanbul Kongresi'ne soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İstanbul 4. Olağan İl Kongresi dün, Küçükçekmece'de gerçekleştirilmişti. Kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sloganlar atılarak örgütsel marşlar söylenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, tespit edilen suç unsurlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suç eylemlerine karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İrem Demir - Sema Demir

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