HDP'ye polis baskını: 20'den fazla gözaltı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li Milletvekili Leyla Güven'e destek veren bir grup kadın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevi eylemine başladı. Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı. Burada açlık grevinde bulunan 20'den fazla kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

Aydın Yorat - Murat Başal