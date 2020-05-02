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Hedef vaka sayısı günlük 500'ün altı

Hedef vaka sayısı günlük 500'ün altı
Hedef vaka sayısı günlük 500'ün altı

Önümüzdeki hafta günlük vaka sayısı 2 binin, ikinci hafta binin, bayramdan sonra ise 500’ün altı hedefleniyor. Buna ulaşılırsa bayram sonrası bazı kısıtlamalar kalkacak. 15’ten fazla ilde yeni koronavirüs vakası görülmedi. Geçtiğimiz hafta vaka sayıları 100’ün altında olan il sayısı ise 30’dan 40’a çıktı. Bu illerden 20’sinde vaka sayısı 10’un altında...

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında başlayan düşüş eğilimine bağlı olarak, normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı yönünde planlama yapılırken, bayrama kadar geçecek süreçte gelecek verilerin her şeyin belirleyicisi olacağı tespiti yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığında normalleşme adımları konusunda yapılan toplantılarda, özellikle son bir haftadır 15'ten fazla ilde yeni vaka görülmediği, geçtiğimiz hafta vaka sayıları 100'ün altında olan il sayısının ise 30'dan 40'a çıktığı belirtildi. Bu illerden 20'sinde vaka sayısının 10'un altında olduğu, Türkiye'deki toplam vakaların büyük bölümünün de İstanbul, İzmir, Ankara ve körfez illerindeki vakalardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. Bazı illerde hiç vaka görülmemesinin, her şeyin kontrol altına alındığı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan uzmanlar, halen toplumda yüzde 30'luk bir kesimin hiçbir belirti göstermeden virüs taşıdığı tespitinden hareketle, tedbirlerde bayram öncesi bir esnemenin riskli olacağını belirtiyor. Vaka sayılarındaki düşüş eğiliminin süreklilik arz etmesi ve bayrama kadar belirgin bir olumsuzluğun yaşanmamasının normalleşme adımlarında belirleyici olacağı tespiti yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde günlük vaka seyrinde yaşanan düşüş eğiliminin aynı şekilde sürmesi durumunda bayramdan sonraki hafta için normalleşme adımlarının ilk aşamasına geçilebileceği değerlendiriliyor. Ancak, Bilim Kurulu üyeleri özellikle bayram süresince yeterli tedbir alınmazsa, vakaların yeniden yükselişe geçeceği, bu durumda normalleşe adımlarının atılamayacağını dile getiriyor.

KRİTİK SAYI BİNİN ALTI
Bayrama kadar geçecek sürede, var olan tedbirlere uyulması durumunda, günlük vaka sayısının, önümüzdeki hafta 2 binin altına, ikinci haftada binin altına, bayram sonrasında ise 500'ün altına düşeceği tahmini yapılıyor. Bu hedeflerin tutturulması için salgın yönetimi konusunda en kritik üç haftaya girildiğine dikkat çeken uzmanlar, vaka sayıları bu hedeflere uygun bir seyir izlerse normalleşme adımlarının ilk aşamasının bayram sonrası devreye gireceğini değerlendiriyor. İkinci aşamada kaldırılacak bazı kısıtlamalar için ise, günlük vaka sayılarının 100'lü rakamlara inmesinin gerektiği belirtiliyor.

BAYRAMDA EL ÖPME YOK
Virüs vakalarının yeniden artma riskine karşı da, bayrama yönelik bazı tedbirler üzerinde çalışma yapıldığı belirtiliyor. Özellikle, yakın temasın yaşanacağı bayram namazı, mezarlık ziyaretleri, bayramlaşma, el öpme, şehirlerden ilçelere veya köylere gidişlerin virüsün yayılmasına neden olabileceği değerlendirilerek, bayram boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı dahil, yeni tedbirler tartışılıyor. Şehirler arası seyahat yasağının da bayram sonrasına kadar devam edeceği, bu yasakla ilgili değerlendirmenin, haziran ayının ilk haftasında gelecek vaka verilerine göre yapılacağı belirtiliyor.
Türkiye Gazetesi

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