Hediyelik eşya paketinden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanan şahıslara yönelik denetimler sürüyor. Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında yapılan araç ve GBT denetimlerinde, otobüste seyahat eden M.H.T.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma, çantasında ve üzerine yaptı. Çantanın içerisinde hediyelik eşya paketine sarılı vaziyette 60'ar gram 25 adet metamfetamin, 3 adet aparat bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Hasan Ay

İLGİLİ HABER Cips paketinde uyuşturucu gizlemişler

İLGİLİ HABER Bayrampaşa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.