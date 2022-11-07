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Hediyelik eşya paketinden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Hediyelik eşya paketinden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama
Hediyelik eşya paketinden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Kırıkkale'de otobüste seyahat eden yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma, şahsın yanında bulunan hediyelik eşya paketinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanan şahıslara yönelik denetimler sürüyor. Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında yapılan araç ve GBT denetimlerinde, otobüste seyahat eden M.H.T.'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma, çantasında ve üzerine yaptı. Çantanın içerisinde hediyelik eşya paketine sarılı vaziyette 60'ar gram 25 adet metamfetamin, 3 adet aparat bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Hasan Ay

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