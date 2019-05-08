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Hekeheşandi Köftesi Tarifi

Hekeheşandi Köftesi Tarifi
Hekeheşandi Köftesi Tarifi

Hekeheşandi Köftesi Tarifi haberimizde

Malzemesi:

1 su bardağı pirinç 
300 gr. kıyma
2 adet yumurta 
Birkaç dal maydanoz 
Yeteri kadar tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Pirinci yıkayıp tuzunu ilave edin. Yağ koymadan pilav olarak pişirin. Bu pilav soğuyunca içine kıyma ile karabiberi ilave edip karışımı pirinçleri kırmadan iyice yoğurun. Karışımdan istediğiniz büyüklükte köfteler yapın. Bunları çırptığınız yumurtaya bulayın. Bir tavada kızgın yağda köftelerin iki tarafı da kızaracak şekilde kızartın. Üzerine kıyılmış maydanoz doğrayıp sıcak olarak servise sunun.

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