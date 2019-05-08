Hekeheşandi Köftesi Tarifi

Malzemesi:



1 su bardağı pirinç

300 gr. kıyma

2 adet yumurta

Birkaç dal maydanoz

Yeteri kadar tuz ve karabiber

Hazırlanışı



Pirinci yıkayıp tuzunu ilave edin. Yağ koymadan pilav olarak pişirin. Bu pilav soğuyunca içine kıyma ile karabiberi ilave edip karışımı pirinçleri kırmadan iyice yoğurun. Karışımdan istediğiniz büyüklükte köfteler yapın. Bunları çırptığınız yumurtaya bulayın. Bir tavada kızgın yağda köftelerin iki tarafı da kızaracak şekilde kızartın. Üzerine kıyılmış maydanoz doğrayıp sıcak olarak servise sunun.