Hekimoğlu Trabzon FK'da hedef 1 Lig

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu FK Kulüp Başkan Yardımcısı Köksal Büyükkazaz, Şanlıurfaspor'u yenerek Play-Off hedefine biraz daha yaklaştıklarını belirterek, "Lig sonuna kadar Play-Off potasında olup, sezon sonu da Play-Off'lardan 1.Lig'e çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Uşakspor maçından da 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Büyükkazaz, “Uşak'tan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Buradan 3 puanla dönersek, Play-Off'taki yerimizi sağlamlaştıracağız. Yeni bir hocamız var. Takımın motivasyon durumu da iyi. Daha başarılı bir takım olacağız. Bizim hedefimiz 1. Lig. Bunu da sezon sonu Play-Off'tan çıkarak başarmak istiyoruz. Tüm planlarımızı ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin