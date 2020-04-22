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HEKTAŞ dezenfektan üretimine başladı

HEKTAŞ dezenfektan üretimine başladı
HEKTAŞ dezenfektan üretimine başladı

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye, dezenfektan üretimiyle katkı sağlayacak. HEKTAŞ’ın yeni dezenfektan markaları Hek-off ve Hekpak, Nisan ayı içinde satışa sunulacak.

OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, dezenfektan üretimine başladı. Tarım sektörünün öncü markası HEKTAŞ, 'Hek-off' ve 'Hekpak' dezenfektanları ile hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sağlayacak. HEKTAŞ'ın üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, kovid-19 pandemisi ile mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, virüs salgını sonrasında oluşan toplumsal ihtiyaca göre üretim hatlarını güncellediklerini belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de topyekûn mücadele içinde olduğu koronavirüse karşı en etkin önlemlerden biri şüphesiz hijyenin sağlanmasıdır. HEKTAŞ olarak, mühendislerimiz tarafından yürütülen AR-GE süreci sonrasında dezenfektan üretimi için düğmeye bastık." dedi.

Üretilen dezenfektanların, gliserin ve portakal esansı içerdiğini belirten Ortakçıer, "Gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik çalışmalarımız hazır. Ülkemizin, bu zor dönemi, en kısa zamanda ve en az hasarla atlatması için üzerimize düşen katkıyı sağlayacağız." diye konuştu.

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