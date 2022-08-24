HEKTAŞ, Özbekistan'da üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor

Türkiye'de tarım endüstrisine büyük katkı sağlayan ve yurt dışında yatırımları bulunan HEKTAŞ, Özbekistan'da da bitki besleme ve bitki koruma alanında hizmet verecek üretim tesisi kurmak amacıyla çalışmalara başladı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in çizdiği gelecek vizyonu ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda fırsatları değerlendiren şirket, yurt dışı pazarlara açılarak ihracat ve üretim hacmini artırıyor. Özbekistan ve çevre ülkelerdeki ihtiyaçlar, olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, şirketin yeni tesis yatırımının yüksek karlılık oluşturması hedefleniyor.

“Yeni alanlara yatırım yaparak ve üreterek büyüyoruz”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon fırsatlarını değerlendirip üreterek büyümeyi benimsediklerini kaydetti. Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemini şöyle anlattı: “Bugün bulunduğumuz sektörlerde ya lideriz ya da sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Son 6 yılda inorganik ve organik büyüme fırsatlarını değerlendirerek tarım, gıda ve hayvancılık ekosisteminde portföyümüzü genişlettik. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren Grup Şirketlerimizden HEKTAŞ'ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer oluşturacağız. Bu yatırım ile başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk Devletleri pazarını hedefliyoruz. Türkiye'nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, bu ve benzeri yatırımlarımızla ülkemiz ve üyelerimizin refahı için çalışırken, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabet gücümüzü uluslararası ölçekte hızla artırmaya, küresel etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz.”

“Üretim hacmimizi ciddi oranda artırıyoruz”

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer ise HEKTAŞ'ın üreticisinden tüketicisine dokunan, ekonomiye değer oluşturan bir şirket olduğunu ifade ederek, “Şirket, son 6 yılda organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması gibi yeni alanlara girdi. Böylece mevcut ürün ve müşteri portföylerini her geçen gün geliştirdi. Gelecek dönemde özellikle yurt dışı pazarlara açılarak, ihracat ve üretim hacimlerimizi de ciddi oranda artıracağız. Piyasa değeri 70 milyon dolarından yaklaşık bugün itibariyle 2 milyar dolara gelen HEKTAŞ'ın, istikrarlı büyümesine devam ederken ihracat alanındaki kasını bu yatırımla çok daha fazla güçlendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Özbekistan'da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme (organomineral gübre) kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi ise yüzde 111 oranında artıracağız” dedi.

Şirketin 2022 ilk 6 ay performansı

Yapılan açıklamaya göre, son 5 yıldaki yüksek performansına 2022'nin ilk 6 ayında da devam eden şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 182 oranında artırarak 2,5 milyar TL seviyesine çıkarttı. Şirket, net karını da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 326 oranında artırarak 419 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirket, 2022'nin ilk 6 ayında ulaştığı net kar ile 2021 yılsonu net karını yüzde 29 oranında geçti. (2021 yılsonu net karı: 326 milyon TL, 2022 ilk 6 ay net karı: 419 milyon TL)