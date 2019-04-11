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Hektaş'a İhracatın Yıldızı Ödülü

Hektaş'a İhracatın Yıldızı Ödülü
Hektaş'a İhracatın Yıldızı Ödülü

Hektaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde İhracatın Yıldızı Ödülü’nün sahibi oldu.

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde çevre sağlığı ürünlerinin ihracatından elde ettiği başarıyla ‘İhracatın Yıldızı Ödülü'ne layık görüldü. İKMİB'in 2018 yılında en fazla ihracat yapan üyelerini düzenledikleri törenle ödüllendirdi. 

Hektaş'ın ödülünü şirket adına Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı.  

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