Hektaş'a İhracatın Yıldızı Ödülü

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde çevre sağlığı ürünlerinin ihracatından elde ettiği başarıyla ‘İhracatın Yıldızı Ödülü'ne layık görüldü. İKMİB'in 2018 yılında en fazla ihracat yapan üyelerini düzenledikleri törenle ödüllendirdi.

Hektaş'ın ödülünü şirket adına Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı.