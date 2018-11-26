İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Helenistik dönem kaya mezarı kaderine terk edildi

Helenistik dönem kaya mezarı kaderine terk edildi
Helenistik dönem kaya mezarı kaderine terk edildi

İznik ile Yenişehir’in tam ortasında yer alan Kirazlıyayla mevkiindeki tarihi kaya mezarın hali içler acısı.

Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen kaya mezarda taşlarının kırıldığı, içerisinde ateş yakıldığı ve duvarlarına isimler kazınarak, tahribatlar yapıldığı görüldü.
Köylülerin yakın zamana kadar tarım aletleri deposu olarak kullandığı kaya mezarda 3 farklı mezar bulunmakta. Mezarın bir tanesinin üst kısmında 2 adet sunak bulunuyor. Mezar içinde kaya üzerine işlenmiş sütunlar da ayrıca dikkat çekiyor.


Kaya mezarının bulunduğu dış alanda Nikea'nın işgali, Nikea şenlikleri ve Nikea kölelerinin öldürülmesini anlatan duvar tasvirlerinin olduğu ancak bunların da zaman içerisinde tahrip edildikleri iddia ediliyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.