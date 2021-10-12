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Helikopter destekli trafik denetimde 35 sürücüye ceza yazıldı

Helikopter destekli trafik denetimde 35 sürücüye ceza yazıldı
Helikopter destekli trafik denetimde 35 sürücüye ceza yazıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyguladıkları helikopter destekli trafik denetiminde 35 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahatin sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde helikopter desteklii trafik denetimi yaptı.

Helikopter destekli havadan trafik denetiminde “Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” kurallarına uymayan sürücüler denetlendi. Denetimlerde 35 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 606 lira idari para cezası uygulandı.

Ali Furkan Çetiner

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