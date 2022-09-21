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Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus personelin kimlikleri belli oldu.

Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu - Tıkla İzle

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

“Helikopter önce yola çarptı”

“Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat - Atilla Özer
 

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