Helikopterine lazer tutulan pilot: 'Lazer geçici körlüğe neden olabilir ve sonuçları çok kötü olur'

Önceki gün Bodrum semalarında yangın kontrolleri için devriye atan yangın helikopterine karadan lazer tutulması büyük tepkilere yol açtı. Lazerin, şahıs tarafından mı yoksam bir eğlence kulübünün lazer şovundan mı yansıdığı bilinmezken helikopter pilotu Süleyman Mukim açıklama yaparak hem bizim hem halkın can güvenliği tehlikeye atıyorlar diyerek açıklamalardan bulundu. Göltürkbükü'nden helikoptere yansıtılan lazerin tehlikeli bir hareket olduğunu da belirten Mukim, “Hava aracıyla 5 kişi ile gün batımından önce havalandık. Güneş battıktan sonra derinlik algımız ve görüşümüz çok düşük olduğu için uçuşlarımızda gece görüşlü kasklarımızı kullanıyoruz. Biz test uçuşumuzu yaptığımız sırada gece karanlıkta Türkbükü tarafından hava aracımıza lazer tutuldu. O anda bölgede çalışma yapıyorduk ve bölgeden ayrılma durumunda kaldık. Lazer tutulması pilotta flash körlüğü, gece körlüğü, geçici körlük, dikkat dağıtılması gibi sorunlar yaşatıyor. Acil durumlarda kazaya kesinlikle sebep olabiliyor. Test yaptığımız sırada denk geldik. Böyle bir duruma yangın zamanında denk gelseydik sonuçları çok kötü olabilirdi. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha bilinçli davranmaları gerekiyor" diye konuştu.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür