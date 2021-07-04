İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Helikopterler çöplük yangını için kalktı

Helikopterler çöplük yangını için kalktı
Helikopterler çöplük yangını için kalktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangına 3 helikopterle havadan ve orman ekipleri ile karadan müdahale sürüyor.

Helikopterler çöplük yangını için kalktı - Tıkla İzle

Yangın, saat 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, yangının ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri'nden yangın ekipleri karadan, Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri de havadan müdahale etti.

Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada'dan da görülüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Utku Yaşar Cüce
 

İLGİLİ HABER
Manavgatta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü Manavgat’ta çıkan yangında 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü
İLGİLİ HABER
Yangın sırasında tüp patladı: 3 yaralı Yangın sırasında tüp patladı: 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Bakırköyde bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın Bakırköy’de bir hafta içinde aynı yerde ikinci yangın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.