Helikopterler çöplük yangını için kalktı

Yangın, saat 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, yangının ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlükleri'nden yangın ekipleri karadan, Çanakkale, Keşan, Edremit helikopterleri de havadan müdahale etti.

Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada'dan da görülüyor. Ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Utku Yaşar Cüce



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