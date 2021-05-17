Helikopterli emniyet kemeri denetimi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tam kapanmanın bittiği ve kontrollü hayatın başladığı ilk gün otoyol ve şehrin bir çok noktasında denetim başlattı. Helikopterin de havadan destek verdiği denetimlerde polis trafik kuralı ve pandemi ihlallerini kontrol etti.

Karadan trafik polisinin gözünden kaçan ihlallerle helikopterden tespit edip telsiz ile bildirilerek sürücüler durduruldu. Polis özellikle şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsleri durdurup emniyet kemeri kontrolü yaptı. Polis kemer takmayanları uyarıp kemerlerini taktırdı. Polis kurallara uymayanlara ceza yazdı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya