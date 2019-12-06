'Helva gribi önlüyor'

Birçok kimsenin tahinin susamdan yapıldığını bilmediğini söyleyen Mücahit Gümüştekin, tahinden yapılan helvanın da şifa kaynağı olduğunu söyledi. Vatandaşların tahin yapımını bilmesi için işletmesinde kurduğu değirmenle susamdan tahin yaptığını söyleyen Gümüştekin, helvanın içeriğindeki susam, pancar şekeri ve çöven otu kökünün tüketilmesiyle gripten korunulabileceğini savundu. Helvacı Mücahit Gümüştekin tahinden yapılan helvanın yaklaşık 25 çeşidini sattıklarını da ifade etti.

“Susamdan tahin yapıyoruz”

İnsanların tahinin susamdan yapıldığını bilmediğini işletmesinde kurdukları değirmenle gösterdiklerini belirten Mücahit Gümüştekin, “Birçok müşterimiz tahinin susamdan yapıldığının farkında değildir. Bizler de bir değirmen yaparak burada müşterilerimize taze taze, sıcak, susamdan tahin çıkartıyoruz. Susam ya da tahin insan vücudu için çok faydalı bir besindir. İçerisinde kalsiyum ve demir bolca vardır” diye konuştu.

“25'ten fazla çeşit helva üretiliyor”

1978 yılından bu yana helva üretiminin ailece içinde olduklarını ifade eden Mücahit Gümüştekin farklı lezzetlerle ürettikleri helvaların büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “1978 yılından beri helva imalatı yapıyoruz. Helvalarımızın özelliği tamamen doğal ve hiçbir katkı maddesi olmamasıdır. Helvalarımızda çöven otunu kullanıyoruz. Çöven otunun kökü helvaların özüdür, mayasıdır. Pancar şekeri ve tahinle üç birleşimden oluşan helva yapıyoruz. Mağazamızda 25 çeşit helva bulunmaktadır. Helva genellikle kış aylarında tüketilen bir gıda olup, aslında senenin tamamında kullanılması gerekir. Çünkü insan sağlığı için çok faydalı bir gıdadır. İçerisinde birçok mineral vardır. Mağazamızda özel olarak hazırladığımız sultan sarmaları var. Bunların hepsi bir mirastır. Osmanlı Devletimizden kalan gelenek ve kültürü şu anda bizler bunu yaşatmaya gayret ediyoruz. Üç çeşit sultan sarması helvamız var. İçerisinde çikolata, kahveli ve Antep fıstıklı olanları en çok tercih edilenleri. Yine özel olarak yaptığımız pasta helvamız var ve bu özel bir lezzettir. Üzeri Antep fıstıklı, içi çikolatalıdır ve bunu helvadan yapıyoruz. Bunların yanında kürek helvalarımız var. Kürek helvalarımız tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca yaz helvası çeşitlerimiz var. Bunları tahin ve irmikten yaparız. Damat helvası dediğimiz ürünümüz yine çok eskilere dayanan bir helva çeşidi. Tüm bunların yanında Antep fıstıklı, kakaolu, cevizli ve sade helvalarımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Helva ye grip olma”

Helvacı Mücahit Gümüştekin, helvanın tüketilmesiyle gripten korunulabileceğini de kaydederek, “Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde zinde kalmak ve hasta olmak istemiyorsanız bol bol helva yiyin. Çünkü helva sağlıktır” dedi.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Ömer Kantarlıoğlu

