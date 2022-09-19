Hem çaldı hem de 'Yanımda mıydın' diye tepki gösterdi

Olay, merkeze bağlı Topakkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan Zahir Cumali'nin (47) ikamet ettiği müstakil evin bahçesinden otomobili çalındı. Olayın ardından Zahir Cumali, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak aracının çalındığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, İstihbarat Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurdu.

“Ne biliyorsun, yanımda mıydın çalarken”

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olay yerinde geniş çaplı inceleme ve araştırma yapan ekipler kısa sürede aracı çalan 3 şahsın kimliğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen Mehmet K. (28) Mustafa K. (27) ve Hamza Ali M. (21) isimli şahısların peşine düştü. Şahısların çaldıkları araçla Aksaray merkeze geldiğini belirleyen özel ekip yaptığı çalışmayla şahısların saklandığı ikameti belirledi. Bunun üzerine ikamete düzenlenen operasyonda 3 şahıs kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İkamet ve bahçesinde yapılan aramada çalınan otomobilde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliyeye getirilen 3 şüpheliden biri gazetecilerin “Neden çaldınız” sorusuna, “Ne biliyorsun, yanımda mıydın çalarken?” diye tepki gösterdi. 3 şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Allah razı olsun, size minnettarız”

Operasyonun ardından jandarma ekiplerince bulunan çalınan otomobil, sahibi olan Zahir Cumali'nin evine götürüldü. Çocuklarıyla birlikte jandarma ekiplerini karşılayan Cumali'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Jandarma ekiplerine karşı kendini mahcup hissedercesine eli ayağına dolaşan Cumali ekiplere teşekkür üstüne teşekkür etti. Varının yoğunun araba olduğunu belirten Cumali, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ederim. Bizim varımız yoğumuz bu arabaydı. Çalındı ama çok kısa bir zamanda jandarmamız büyük bir ekip oluşturarak bizim arabamızı bulup verdiniz. Size minnettarız, ellerinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Benim çocukları okula götürüp getirdiğim buydu. Mağdur olmuştuk. Bizim mağduriyetimizi giderdiniz ellerinize sağlık” dedi.

Babasının yanında jandarma ekiplerini karşılayan 10 yaşındaki Büşra Cumali ise ekiplere sevgi gösterisinde bulunarak teşekkür etti. Küçük Cumali, heyecanla karşıladığı jandarma ekiplerine “Büyüyünce ben de jandarma olacağım” dedi.

Yasin Can

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