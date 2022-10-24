Hem çobanlık yapıyor hem de hayali için ders çalışıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Mustafa Küçükerdoğan, okul çıkışı ve hafta sonları zamanının büyük bir bölümünü hayvan otlatarak, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ailesine yardımcı oluyor. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ulaşmak için hayvan otlatırken ders kitaplarını da yanından ayırmayan Küçükerdoğan, hayvanları güttüğü tepelerde fırsat buldukça ders çalışarak zamanını geçiriyor.

Alpaslan Demir

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