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Hem çobanlık yapıyor hem de hayali için ders çalışıyor

Hem çobanlık yapıyor hem de hayali için ders çalışıyor
Hem çobanlık yapıyor hem de hayali için ders çalışıyor

Yozgat’ta geçimini hayvancılıkla sağlayan ve ailesine yardımcı olmak için okul çıkışı ile hafta sonları çobanlık yapan 14 yaşındaki Mustafa Küçükerdoğan, hayalindeki öğretmenlik mesleğine ulaşmak için hayvan otlatırken ders çalışıyor.

Hem çobanlık yapıyor hem de hayali için ders çalışıyor - Tıkla İzle

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Mustafa Küçükerdoğan, okul çıkışı ve hafta sonları zamanının büyük bir bölümünü hayvan otlatarak, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ailesine yardımcı oluyor. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ulaşmak için hayvan otlatırken ders kitaplarını da yanından ayırmayan Küçükerdoğan, hayvanları güttüğü tepelerde fırsat buldukça ders çalışarak zamanını geçiriyor.

Alpaslan Demir

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