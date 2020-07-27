Hem çobanlık yapıyor hem ders çalışıyor

Artvin'in Ardanuç ilçesi Güreş köyünde besicilik yapan Coşkun Kara'nın 15 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Kara, yaz tatilini ders çalışıp, aynı zamanda besicilik yaparak değerlendiriyor.

Pandemi nedeniyle okullara ara verilince köye dönen Oğuzhan, günün büyük bir bölümünü kurban bayramı öncesi besicilik yapan babasına yardım ederek geçiriyor. Arda kalan zamanında ise ters çözüp, kitap okuyor. Tatili bu şekilde değerlendiren Anadolu lisesi öğrencisi Oğuzhan, sabah 6'da kalkıyor beside bulunan 40 büyük baş hayvanın bakımını tek başına yapıyor. Hayvanlara ot, saman veren ve temizliklerini yapan Oğuzhan, arda kalan zamanlarında ise köyde bulunan çayırlarda hayvanları otlatırken zamanını test çözerek geçiriyor.

Yaz tatilini test çözerek çobanlık yaparak geçiriyor

Lise öğrencisi Oğuzhan yaptığı açkılamada “Pandemi dolayısıyla okulumuza ara vererek daha sonra uzaktan eğitimle devam ettik. Bende bu açığımı kapatmak için köyde kendim çalışıyorum. Hayvancılıkla uğraştığımız için boş zamanlarımı ders çalışarak geçiriyorum. Test çözüyorum, kitap okuyor. İnternet yoluyla arkadaşlarıyla ve hocalarıyla görüşen Oğuzhan,” birazdan mecburiyetten bu işi yapıyorum. Babam annem tek başına yoruluyorlar bende onlara yardımcı oluyorum aynı zamanda derslerime de çalışıyorum” dedi.

"Ben okumadım oğlumun okumasını çok istiyorum"

25 yıldır besicilik yapan Baba Coşkun Kara ise oğlunun okumasını çok istediğini belirterek "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Hayvancılık bizde baba mesleği, ben ortaokul ve liseye gitmedim. Bu nedenle oğlunun okumasını çok istiyorum. Oğuzhan bu işin zorluklarını biliyor. Dersleri de iyi, inşallah okulunu bitirip artık veteriner hekim mi, olur doktor mu olur ona kendi karar verir” diye konuştu.

Coşkun Kara'nın ortağı Fuat Salan ise yaptığı açıklamada "Oğuzhan bizim sağ kolumuz bakıcı bulamadığımız için, bütün işimize Oğuzhan koşuyor. Sabah 6 da kalkar hayvanlara bakar, gün içinde boş kalan vaktini ise ders çalışarak geçirir. Okulda da gayet başarılı öğretmenleri kendisinden çok memnun. İyi de bir derece bekliyoruz. İnşallah veteriner hekim olacak işin başına o geçecek” ifadelerini kullandı.

Adem Güngör

