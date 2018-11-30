Hem doluluklar hem fiyatlar yükseldi

Türk turizminin en önemli sacayaklarından konaklama sektöründe hem doluluklarda hem fiyatlardaki gelir artışı sevindiriyor. Doluluklardaki yukarı yönlü ivmelenme devam ederken, Ekim ayında gelirlerde çift haneli artış oranı yakalandı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Ekim 2018 Ülke Performans Raporu' açıklandı.

TÜROB'un açıklamasına göre, Türkiye'nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüzde 69.4 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 64.5 olmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artışla 74 euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 31.1 artışla 51.4 euroya yükseldi.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyat ve gelir artışının sürdüğünü belirterek, bunun pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti. Bayındır, özellikle Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

GELİR ARTIŞINDA EN HIZLI İKİNCİ ÜLKEYİZ

2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda da Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan Rusya'dan sonra ikinci ülke oldu. 10 aylık dönemde Türkiye'nin doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla yüzde 67.1'e; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6.6 artışla 72.2 euroya; toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18.6 artışla 48.4 euroya ulaştı. Ocak-Ekim 2018 döneminde Avrupa ortalaması ise dolulukta yüzde 73.4, ortalama günlük satılan oda bedelinde 112.6 euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 82.7 euro olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA ODA FİYATI 90.8 EURO

İstanbul'un Ekim 2017'de yüzde 68.6 olan doluluk oranı, Ekim 2018'de yüzde 7.2 artarak yüzde 73.5 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 90.8 euro ile 2017'ye göre yüzde 22.7 artış gösterdi. Ekim 2017'de bu rakam 74 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 31.5 artış yaşandı ve 66.7 euro olarak ölçüldü. Ekim 2017'de bu rakam 50.7 euro olmuştu. Ocak-Ekim 2017'de yüzde 62.8 olan doluluk oranı Ocak-Ekim 2018'de yüzde 71.6'ya; ortalama günlük satılan oda bedeli 75.8 eurodan 83.4 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 47.6 eurodan 59.7 euroya yükseldi. 2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu.

ANTALYA'DA SONBAHAR BEREKETİ

Antalya'da Ekim 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.8 artarak, yüzde 65.4 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 60.1 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 68.3 euro olarak, 2017'ye göre yüzde 34.5 artış gösterdi. Ekim 2017'de 50.7 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 46.3 artış yaşandı ve 44.6 euro olarak ölçüldü. Ekim 2017'de bu rakam 30.5 euro olmuştu. Ocak-Ekim 2017'de yüzde 60 olan doluluk oranı Ocak-Ekim 2018'de yüzde 66.6'ya; ortalama günlük satılan oda bedeli 80.1 eurodan 84.1 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 48.0 eurodan 56 euroya yükseldi.