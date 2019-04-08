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Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de drift attı, cezası 10 bin 302 TL

Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de drift attı, cezası 10 bin 302 TL
Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de drift attı, cezası 10 bin 302 TL

Bilecik'te hem ehliyetsiz olarak kullandığı aracı ile dripf atan alkollü sürücüye 10 bin 302 TL para cezası kesildi.

Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de drift attı, cezası 10 bin 302 TL - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde bir benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra drift atan sürücü bir vatandaş tarafından 155'e aranarak şikâyet edildi. İhbara konu olan 11 plakalı otomobil Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan incelemede adı verilmeyen sürücünün hem ehliyeti olmadığı hem de 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Diğer ekiplerinin de benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde sürücünün drift attığının anlaşılması üzerine Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri gereğince sürücü hakkında toplamda 10 bin 302 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. 

Olay güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan sürücünün benzin istasyonunda aracını yıkadıktan sonra, benzin istasyonundan çıkarken kendi ekseni etrafı bir tur döndüğü görülüyor.  

Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz

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