Hem felci hem de Covid-19'u yendi

71 yaşındaki hasta, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edildiği sırada sol tarafında oluşan güçsüzlük nedeniyle, Acil Servise sevk edildi. Burada yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde hastanın, virüsün etkisiyle şah damarında pıhtılaşma olduğu saptandı.

KSBÜ Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çetiner tarafından yapılan operasyon sunucu Karabiber, felç olma riskini atlattı.

Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilen 71 yaşındaki İbrahim Karabiber, “Hastalığa kapıldık bir şekilde. Hocalarım çok zor bir operasyon yaptı. Şah damarımda pıhtılaşma olduğu için anjiyo yapıldı. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Allah hepimizi korusun bu hastalıktan” diye konuştu.

"Tedavi yöntemi Kütahya'da yapılıyor"

Tedavi yönteminin sınırlı sayıdaki merkezlerde yapıldığını belirten Doç. Dr. Korkmaz, bunun KSBÜ Hastanesinde yapılabiliyor olmasının, Kütahya için büyük şans olduğunu belirtti. Korkmaz, “Bu gibi hastalarımıza acil şartlar altında en kısa sürede müdahale etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu hastalarda zamanın çok önemli olduğunu söylemek lazım. Ne kadar kısa sürede müdahale edilirse, hastanın iyileşme şansı da o kadar yüksek olmakta” dedi.

Hastanın kendilerine en kısa sürede ulaştırıldığını ve doğru zamanda doğru müdahalede bulunduklarını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Çetiner, "Yapılan incelemeler ve görüntüleme sonrası hastanın beyin ana damarlarında bir tıkanıklık olduğunu düşündük ve anjiyoya aldık. Anjiyo sonrası şah damarının ilerisinde tıkanıklık olduğunu gördük. Ekibimiz tarafından tıkanan damar ameliyatsız olarak kısa sürede açıldı. Son 15-20 yıldır dünya çapında ve ülkemizde giderek yaygınlaşan ve uyguladığımız tedavi yöntemiyle oluşan pıhtıyı temizledik. Hastanın daha sonraki kontrollerinde nörolojik muayenesinde tamamen düzelme olduğunu gördük. Bugün de hastanın nörolojik muayenesi tama yakın, yürüyebiliyor, beslenebiliyor, felci tamamen düzelmiş durumda. Hastamızın aynı zamanda Covid-19 açısından da son yapılan PCR testi negatifti. Her iki hastalık açısından da hastamız şu an stabil durumda ve evine taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Efe

