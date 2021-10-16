Hem genç hem hamile hem de aşısızdı: "Pişmanım"

İzmir'de yaşayan 31 yaşındaki Hümeyra Temur, 14 haftalık hamileyken Covid-19 oldu. Bugüne dek korktuğu gerekçesiyle aşı olmaktan kaçınan Temur, hastalığın ağır seyretmesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. 10 günü entübe olmak üzere 14 gün yoğun bakımda kalan genç kadın, yoğun bakım sürecinin bitmesi ile servise alındı. Temur, aşı olmadığı için pişman olduğunu ve aşı olacağını belirtti.

"Anlatılmaz yaşanır"

Hastalığı ağır geçirdiğini ifade eden Temur, "Çok zor bir dönemdi. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Aşı olmadığım için pişmanım. Aşıdan korkuyordum ama bu hastalık çok kötü bir illetmiş. Aşı olursam bebeğe bir şey olur diye korktum ama aşı olmadığıma pişmanım. Aşı sırası gelince aşı olacağım. Bu hastalık çok zor geçti. Anlatamam. Zaten anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.

"10 gün uyutuldu"

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Aykut Sarıtaş da, "Hastamız 14 haftalık gebeyken hastanemize başvurdu. 14 gün yoğun bakım tedavisi devam etti. Bunun 10 gününü solunum cihazına bağlı olarak geçirdi. Bu süre zarfında hasta yüz üstü uyutuldu. Akciğer mekanikleri kötüydü, bunlarda düzelme sağlandı. 10 gün kadar entübe bir şekilde solunum cihazında tedavisi yapıldıktan sonra çok mutlu ki 2-3 gün önce onu solunum cihazından ayırdık. Şu an oksijen ihtiyacı çok minimal düzeyde" sözlerine yer verdi.

"Çok fazla gebe hasta yatırmaya başladık"

Hastanın şu an 16 haftalık hamile olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sarıtaş, "Özellikle yoğun bakımımıza çok fazla gebe hasta yatırmaya başladık. Bu hastalarımız Sayın Bakanımızın dediği gibi genç hastalar, gebe hastalar. Çünkü aşısızlar. Gebe hastalarımızın hiçbiri şimdiye kadar aşı olmamış ve ne yazık ki ağır seyrediyor. Mutlaka aşıya dikkat edilmesi, aşının koruyucu olduğunun bilinmesi gerekiyor. Hastamız da 'keşke aşı olsaydım' diyor. Çünkü gerçekten zor bir periyot geçirdi. Hastamızın durumu şu an için iyi. İnşallah daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri