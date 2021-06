Hem hayatı hem işi paylaşıyorlar

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Sıddık ve Elif Adıgüzel çifti, el ele vererek evlerinin altında kurdukları iplik atölyesinde hem hayatı hem de işlerini yıllardır paylaşıyorlar. Yaklaşık 41 yıl önce iplik atölyesinde babasının yanında çırak olarak işe başlayan ve usta olan Sıddık Adıgüzel, babasının vefat etmesi ile tek kaldı.

Sonrasında eşinden destek isteyen Adıgüzel, bu süreçten sonra ise eşiyle el ele vererek atölyede çalışmaya başladı. 8 yıldır birlikte çalışan Adıgüzel çifti, çalışma azimleriyle göz doldururken, çiftin en büyük sorunu ise çalışacak ara elaman bulamamak.

"Eşimle birlikte çalışıyoruz"

Sıddık Adıgüzel, iş öğrenecek çırak bulmanın zor olduğunu ifade ederek, “Şu anda çırak bulmak ve çırak yetiştirmek çok zor olduğu için benim emeklilik günüm doldu. Atölyeyi eşimin adına yaptım. Şuanda eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşim işi öğrendi. O yapıyor ben de ona yardım ediyorum. Bu işi genelde kadınlar da yapar zor bir iş değil” şeklinde konuştu.

“Yalnız kalınca eşimde bana yardımcı oldu”

Eşinin yanında çalışmasının her açıdan iyi olduğunu da vurgulayan Adıgüzel, “Eskiden babam yardım ederdi. Babamın vefat etmesiyle ben yalnız kaldım. Yalnız kalınca eşim de bana yardımcı oldu. Ondan sonra beraber çalıştık. Eşim sigortamı göster ben çalışayım dedi. Eşimin yanımda çalışması her yönden iyi. Temizlik, makina, güven konusunda olsun rahat bırakıp gidebilirim. Ama elamana her şeyi bırakıp gidemezsiniz” dedi.

Atölyede usta, evde anne

Elif Adıgüzel ise atölyede eşiyle birlikte iplik üretirken, evde ise iyi bir anne ve ev hanımı. Eşinin atölyede tek kalmasından sonra kendisinin de atölyede çalışmaya başladığını anlatan Elif Adıgüzel, “Eşim iplik işiyle uğraşıyordu, kendisi rahatsızdı zaten. Sürekli tek başına olmuyor. İşçi almak, ücretini ve sigortasını ödemek çok zor. Elektrik fiyatı çok yüksek geliyor.

Onun için ben de dedim ki sigortamı yatır ben çalışayım, yardımcı olayım. Gelip ipliği de sarıyorum, takımı da dolduruyorum. Sonra yukarıya çıkıp yemek de yapıyorum, evin temizliğini de yapıyorum, işimi de görüyorum. Her işimi üstleniyorum. Bir kadın için çok zor, kolay değil. Şimdi evin işi olmazsa dersin sadece çalışıyorum. Evin işini görmüyorum. Ama hem ev işi hem iş olunca çok zor oluyor. Atölye evin altında gidip gelmek kolay oluyor. Kadınlar çalışıyor. Çalışırsan güzel oluyor. Evine eşine bir destek oluyorsun" diye konuştu.

Hatice Yetmen-Veysel Korkmaz