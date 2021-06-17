Hem karne hem Babalar günü için hediye seçenekleri

Babalar günü yaklaştıkça hediye telaşı da artıyor. Dijital operatör Turkcell, Babalar Günü'nde de babasına en iyi hediyeyi almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Yapılan açıklamaya göre hobi ürünlerinden kişisel bakıma, tablet ve bilgisayarlardan aksesuarlara kadar binlerce ürünün yer aldığı elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj ve mağazalarında 12 - 21 Haziran tarihleri arasında devam edecek ‘Babalar Günü Sarı Günler' kampanyasında birçok üründe yüzde 25'e varan indirimler uygulanacak.

Ayrıca sadece Turkcell Pasaj ve Dijital Operatör uygulamasında geçerli olan ‘Seni Babama Söyleyeceğim' kampanyası ile aralarında kişisel bakım, cep telefonu, hobi ve oyun gibi kategorilerin de bulunduğu 8 grupta ve seçili 200 üründe yüzde 45'e varan indirimler olacak.

Karne hediyeleri

Turkcell Pasaj'da Babalar Günü'ne ek olarak çocuklar için de indirimli karne hediyeleri bulunuyor. 18 Haziran'a kadar geçerli olan kampanyada yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor. Çocuk saatleri, çocuk gelişim ürünleri, akıllı oyuncaklar, hobi ürünleri ve bilgisayar başta olmak üzere seçili 9 kategoride geçerli fırsatlara Turkcell Pasaj üzerinden ya da Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Karne hediyesi kapsamında uygulanan ‘Tablet Kampanyası' ise 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanyada kontratlı, peşin ve peşine kontratlı olmak üzere 25 farklı teklif bulunuyor. Çocuklar için hediye tablet almak isteyenlerin değerlendirebileceği kampanya hem Turkcell Pasaj hem de mağazalarında geçerli olacak. Kampanyadaki kontratlı tekliflerden herhangi birinin mağazalardan satın alınması durumunda yüzde 42 indirimli olarak kulaklık sahibi olma imkanı sunuluyor.