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Hem öğretmen hem hademe

Hem öğretmen hem hademe
Hem öğretmen hem hademe

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dilektaşı köyüne bağlı Çalımlı mezrasında ücretli öğretmenlik yapan Müjgen Karaman, bin bir zorlukla öğrencilere ders vermenin yanı sıra soba yakıp okulun temizliğini yapıyor.

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Üniversiteyi bitirerek kendi köyünde öğretmenlik yapan Müjgen Karaman, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlamak için tüm fedakarlığı gösteriyor. Öğrencileri için odun kırıp sobayı yakan Müjgen öğretmen, sınıfını da düzenli olarak temizleyip camları siliyor. Karlı günlerde öğrencilerini tek tek evlerine de bırakan kahraman, köy halkı tarafından da büyük takdir topluyor.

Metin Tek

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