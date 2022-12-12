Hem öğretmen hem hademe

Üniversiteyi bitirerek kendi köyünde öğretmenlik yapan Müjgen Karaman, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlamak için tüm fedakarlığı gösteriyor. Öğrencileri için odun kırıp sobayı yakan Müjgen öğretmen, sınıfını da düzenli olarak temizleyip camları siliyor. Karlı günlerde öğrencilerini tek tek evlerine de bırakan kahraman, köy halkı tarafından da büyük takdir topluyor.

Metin Tek

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