Hem okuyor, hem yazıyor, hem yapıyor, hem çalıyor

Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde dünyaya gelen Sadık, aile büyüklerinin de yönlendirmesiyle imkansızlıklar içerisinde eğitimini tamamlayarak öğretmenlik hayatına adım attı.

Erzurum'dan 66 yıl önce mezun olduğu okulun ardından öğretmenlik mesleğine adım atan Sadık, köy çocuklarının okullaşması, eğitim öğretim hayatına girmesi için çaba gösterdi ve mezun ettiği öğrencilerinin birçoğu öğretmen oldu.

1962 yılında yüksekokulu da bitiren Sadık, ardından başladığı yöneticilik hayatının son 14 yılında Gümüşhane, Eskişehir, Tunceli, Siirt, Bingöl ve Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Bugünkü Gümüşhane Üniversitesi'nin temeli olan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü de yapan Sadık, 1998 yılında 41 yıllık meslek hayatını sonlandırarak emekli oldu.

“Bir insanın işi olmalı bir de uğraşı olmalı” sözünü kendisine ilke edinen ve emekliğinin ardından kendisini müzik aletleri yapımına veren Sadık, Karadeniz kemençesi ve kemançe yapımının yanı sıra mandolin, cümbüş ve ud da çalıyor.

Uğur Bulut - Recep Ergin

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