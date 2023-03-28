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Hem parasından hem de iş hayalinden oldu

Hem parasından hem de iş hayalinden oldu
Hem parasından hem de iş hayalinden oldu

Kocaeli'de Facebook üzerinden iş başvurusunda bulunan şahıs, pasaport masrafı ve şirket teminatı adı altında dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de oturan O.D. (32) isimli şahıs, Facebook üzerinden gördüğü iş ilanına başvuruda bulunarak sayfada kayıtlı numarayı aradı. Telefondaki kişi O.D.'ye pasaport masrafı ve şirket teminatı olarak toplam bin 540 TL para istedi. Parayı yatırmasına rağmen işe alınmayan ve kendisinden tekrar para istenilmesinden şüphelenen O.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ekipleri, N.S. (65) isimli kadını gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yıl hapis cezası verildi

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık N.S., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen N.S., "Bazı kişiler zorla arsamı alimden almaya çalıştı. Daha sonra bıçak kullanarak çantamı çaldılar. Kartlarım da çantamın içindeydi. Kartlarım dolandırıcılıkta kullanmış ancak benim bilgim yok" dedi.

Fehime Kartal

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