Hem Sincar'a hem Kandil'e Pençe!

Terörle mücadelede müthiş işler başarılıyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri aynı anda kaç hareketli hedefle savaşabiliyor biliyor musunuz?

-Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekât bölgeleri ve İdlib..

-İçeride 100'ün üzerinde irili ufaklı operasyon..

-Denizkurdu ve Kurtaran tatbikatları..

Ve gece yarısı başlayan Pençe Harekâtı..

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar önemli bir şey söyledi:

-“Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ'den temizlendikçe daha da güçleniyor..”



VURULDU VE BİTTİ Mİ?



“Hayır, yeni başladı” demek daha doğru olur..

Zaten çok uzun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı..

Hava harekâtlarıyla bir süredir bugünlere hazırlık yapılıyordu..



34 KİLOMETRE İÇERİSİ



Derin vadilere sahip bir bölgeden bahsediyoruz..

Yüksek dağlar var..

Zorlu coğrafi şartlar altında gerçekleştirilen bir operasyon..

Şemdinli'nin karşısında..

Zap ve Avaşin'in güneyinde..

“Kandil'e en yakın PKK kamplarının bulunduğu alan” demek en doğrusu..

PKK'nın Türkiye ve Suriye'ye geçiş için kullandığı güzergâh..

Stratejik bakımdan önemli bir bölge..

Mehmetçik artık sınırın 34 kilometre içerisinde..



KAYNAĞINDA KURUTULUYOR



15 Temmuz'un ardından Türkiye güvenlik paradigmalarını sil baştan değiştirdi..

Savunma konseptini terk etti, taarruza geçti..

Terörle kaynağında mücadeleye başladı..

Ama bu yeni paradigmanın canlı tutulması şart..

Devamlılığı da bir o kadar önemli..



“PENÇE” ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HÂLİ



Uzun süredir verilen emek var..

Âdeta ilmek ilmek örülüyor..

30-35 yıldır PKK ilk kez kış örgütlenmesi yapamadı..

Temizlik ta Karadeniz'den başladı..

PKK'nın Kuzey-Güney aksındaki bütün geçiş güzergâhları kapatıldı..



KUZEY IRAK'TA NELER OLUYOR?



Yeni değil Türkiye 1.5 yıldır Kuzey Irak'ta..

Yapılan çok iş var:

1-PKK'nın yerleşim bölgeleri ile iletişimi, lojistik ilişkisi kesildi..

2-PKK'nın örgüte eleman devşirdiği Kuzey Irak köyleri özgürleştirildi..

3-Ardından tüm mayınlı alanlar temizlendi.. (devam ediyor)

4-Köy yolları asfaltlandı..



12 GEÇİCİ ÜS BÖLGESİ



Kuzey Irak tahkimatı bir süredir devam ediyor..

Avaşin, Zap ve Hakurk güzergâhında 12 geçici üs bölgesi oluşturuldu..

Rahmetli Özal'ın projesiydi.. Hayata geçirilmiş oldu.. (İleri karakollar)

Terör örgütünün Kuzey Irak'ta da kıpırdayacak yeri kalmadı..

Sadece bunlar da değil..

İstihbarat sayesinde PKK'nın kullandığı mağaralar tespit edildi..

Geçiş güzergâhlarının koordinatları çıkartıldı..

Lojistik/barınma depoları işaretlendi..



HANGİ YOL KAPATILDI?



-Pençe Harekâtı ile terör örgütünün Kandil'e çekilmesi, sıkışması sağlandı..

-Sincar geçişi tamamen kapatıldı..

(PKK Kandil, Hakurk ve Sincar üzerinden Suriye'ye geçiyordu..)

-Hakurk'tan sonrası Kandil mi?

-Evet.. Hedef, arzu o..

Özel eğitilmiş komandoların devreye girmesi dikkat çekti..

Kandil öncesi son hazırlıklar şeklinde de değerlendirilebilir..

Ama bir süre daha beklemek gerekiyor..



EŞ ZAMANLI KULLANIM



Kim ne derse desin büyük operasyondan bahsediyoruz..

TSK tam kapasite ile harekât düzenliyor..

ABD, Rusya ve İsrail'in kullandığı ne varsa bütün teknik sistemleri Türkiye de kullanıyor..

“Pençe”de birçok silah sistemi eş zamanlı olarak devreye alındı..

Göktürk uydusu operasyon sahasından anlık ve metre altı görüntüler elde etti..



BÜYÜK PKK GRUBU



Operasyon bölgesinden sonuçlara dair görüntülerin alınma işlemi sürüyor..

Bir taraftan da hava harekâtlarına aralıksız devam ediliyor..

Terör örgütüne verdirilen zayiatın bilançosu çıkartılıyor..

PKK, baharla birlikte bölgede yeniden alan hâkimiyeti kurmaya çalışıyordu..

Ama olmadı, yapamadı..

Uzun süredir o aradığı nefesi bulamıyor..

Sahadaki TSK unsurlarına bakıldığında Pençe Harekâtı'nın uzun soluklu olacağını söyleyebiliriz..

PKK, Kuzey Irak'ta daha da sıkıştırılacak..

Irak Başbakanı geçen hafta Ankara'daydı..

Belli ki bir bilgilendirme de yapılmış..

35 yıldır güzel haberlere ilk kez bu kadar yakınız..

İşte ''Beka''nın sahadaki karşılığı bu...

Türkiye Gazetesi