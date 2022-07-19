'Hem ülke ticaretini hem de kargo sektörünü büyütüyoruz'

Şikayetvar.com kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre, 2022 yılının kusursuz müşteri deneyimine sahip markaları belirlendi. 2022 yılının ilk 6 aylık resmi sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo sektörünün en başarılı markası seçildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2020 ve 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da müşteri memnuniyeti en yüksek, şikayet oranı en düşük ve tercih edilme oranı en yüksek kargo şirketi olarak yollarına devam etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Öncelikli hedefimiz mutlu müşteriler oluşturmak”

Özellikle son 3 yılda şirketin yaptığı tüm yatırımların, müşteri memnuniyeti odaklı olduğunu belirten Önyol, başarının sürece bir bütün olarak bakmaktan geçtiğini ifade etti. Önyol, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar öncelikli hedefimiz her zaman mutlu müşteriler oluşturmak oldu. Bu amaçla sadece son üç yılda 1 milyar liranın çok üzerinde yatırım yaparak müşterilerimizin bizden talep ettiği her projeyi hayata geçirdik. Örneğin, kargosunu evinde beklemek istemeyen müşterilerimiz için Kargo Teslim Noktaları ve Akıllı Kargo Dolapları projemizi ülkemizin dört bir yanına yaydık. E-ticaret siteleri, müşterilerine bu projeyi rahatlıkla sunabilsin diye entegrasyon modelleri geliştirdik. Kargo teslim noktası projemize entegre olamayan e-ticaret siteleri için ise projemizi bir adım daha ileri götürdük ve Kontrol Sende'yi hayata geçirdik. Bu sayede e-ticaret gönderisi olan tüm müşterilerimiz, eğer o gün adresinde olmayacaksa bizi farklı bir adrese yönlendirebiliyor. Üstelik bunu kendisine gönderdiğimiz SMS sayesinde tek bir tıkla yapabiliyor" dedi.

“Hem ülke ticaretini hem de sektörümüzü büyütüyoruz”

E-ticaretin çok büyük bir hızla büyüdüğünü söyleyen Önyol, "Görünen o ki, e-ticaret sektörü büyümeye de devam edecektir. Peki e-ticaretin büyümesi nasıl gerçekleşti? Evet alışkanlıklarımız değişiyor ancak gelen talebi karşılayacak bir kargo sektörü olmasaydı bu mümkün olur muydu? Biz, yaptığımız yatırımlar sayesinde hem ülke ticaretini hem de sektörümüzü büyütüyor, tüccar ile müşteri arasındaki en kuvvetli köprüyü inşa ediyoruz. İşte bu bakış açısıyla son 3 yılda çok büyük yatırımları hayata geçirdik ve hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız saatlik 30 bin kargo işleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olan Haramidere Otomasyonlu Aktarma Merkezimiz bunlardan sadece biri. Sadece son bir yılda yüzden fazla birim açmış, binlerce kişiye iş imkanı sunmuş durumdayız. 40 yıldır olduğu gibi bugün de hem personel sayısı, hem araç sayısı, hem de şube/birim sayısı ile Türkiye'nin en büyük kargo şirketiyiz" ifadelerini kullandı.

“Biz, hizmet verdiğimiz markaların görünen yüzüyüz”

Şirket olarak hem birlikte çalıştıkları ticari işletmelerin memnuniyeti hem de onların müşterilerinin memnuniyeti için çalıştıklarını dile getiren Önyol, "Biz hizmet verdiğimiz e-ticaret sitelerinin müşteri kanadındaki görünen yüzüyüz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sebeple müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Kalitemizi artırmak ve müşterimizin sesini daha iyi duymak için de yatırımlarımıza devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

“Her bir şikayet bizim için müfredat oluyor”

Önyol, sözlerine şöyle devam etti: "Biz büyük eğitimci, vizyoner iş adamı Dr. İbrahim Arıkan'ın kurduğu, 40 yıldır sektörüne liderlik eden bir markanın temsilcileriyiz. Müşteri memnuniyeti konusundaki başarımızın arkasında yatan en büyük sır, müşterilerimizden gelen her şikayeti, eğitim müfredatımızın bir parçası olarak görmemizden kaynaklanıyor. Gelen şikayetleri, müşteri memnuniyetine giden yolun haritası olarak görüyoruz ve tekrarı yaşanmaması için de tüm aksiyonları alıyoruz. Başarımızın arkasında yatan sır budur."

Yurtiçi Kargo müşterilerinin, yaşadığı en ufak problemde çağrı merkezinden ve resmi sosyal medya hesaplarından destek alabileceğini ifade eden Önyol, müşteri hizmetleri ekiplerinin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.