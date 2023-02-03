Hematoloji uzmanı uyardı: 'Lenf düğümleri büyüyorsa hekime başvurun'

Acıbadem Adana Hastanesi Yetişkin Hematoloji Uzmanı Dr. Soner Solmaz, şişmiş lenf düğümlerinin genellikle bakteri veya virüslerin neden olduğu enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve nadiren de olsa şişmiş lenf düğümlerine kanser hastalığının neden olabileceğini ifade etti.

Lenf bezleri olarak da adlandırılan lenf düğümlerinin, vücudun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinde hayati bir rol oynadığına dikkat çeken Dr. Solmaz “Lenfler, filtre görevi görerek virüsleri, bakterileri ve diğer hastalık nedenlerini vücudunuzun diğer bölgelerine bulaşmadan önce yakalarlar. Şişmiş lenf düğümlerini fark edebileceğiniz yaygın alanlar arasında boynunuz, çenenizin altı, koltuk altlarınız ve kasıklarınız bulunur” dedi.

“Şişmiş lenf düğümleri hastalık habercisidir”

Lenfatik sistemin, vücudun her yerinde bulunan bir organlar, damarlar ve lenf düğümleri ağı olduğunu vurgulayan Solmaz, “Baş ve boyun bölgenizde birçok lenf düğümü bulunur. Sık sık şişen lenf düğümleri bu bölgede, ayrıca koltuk altlarınızda ve kasık bölgenizdedir. Şişmiş lenf düğümleri, vücudunuzda bir yerlerde bir şeylerin yanlış olduğunun bir işaretidir. Lenf bezleriniz ilk şiştiğinde şunları fark edebilirsiniz, lenf düğümlerinde hassasiyet ve ağrı oluşur. Şişlik bezelye veya fasulye büyüklüğünde, hatta ceviz boyutlarında olabilir. Şişmiş lenf düğümlerinizin nedenine bağlı olarak, sahip olabileceğiniz diğer belirti ve semptomlar burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonunun diğer belirtileri olabilir” diye konuştu.

Vücuttaki lenf düğümlerinde şişme meydana geldiğinde, HIV veya mononükleoz gibi enfeksiyonları, lupus veya romatoid artrit gibi bir romatizmal hastalıkları düşünmek gerektiğini aktaran Solmaz “Lenf bezlerinde büyüme bir kanser veya lenfomaya bağlı ise lenf bezleriniz çok hızlı şişmiş olabilir ve beklenenden daha sert ve sabit-hareketsiz yani çevre dokulara yapışık olabilir. Ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı eşlik edebilir” şeklinde konuştu.

“En yaygın nedeni enfeksiyondur”

Dr. Solmaz, lenf düğümlerinin gruplar halinde bulunduğunu ve her grubun vücudun belirli bir bölgesini boşalttığını ve buna bağlı olarak şişmiş lenf düğümlerinin yerinin, altta yatan nedeni belirlemeye yardımcı olabildiğini kaydetti.

“Şişmiş lenf düğümlerinin en yaygın nedeni enfeksiyondur, özellikle soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyondur” diyerek sözlerini sürdüren Solmaz “Boğaz enfeksiyonları, kızamık, kulak enfeksiyonları, diş ve dişeti problemleri, cilt enfeksiyonları, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) - AIDS, tüberküloz, kedi tırmığı hastalığı, lupus ve romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar, lenfoma (lenf bezi kanseri), lösemi (kemik iliği veya kan kanseri), lenf düğümlerine yayılmış (metastaz yapmış) diğer organ kanserleri” ifadelerini kullandı.

“Büyümeye devam ediyorsa doktora görünmelisiniz”

Çoğu zaman şişmiş lenf düğümlerine bir enfeksiyon neden olduğundan enfeksiyon düzeldiğinde lenf bezlerinin de kendi kendine normale döndüğüne değinen Solmaz, “Ancak şişmiş lenf düğümleriniz tedaviden sonra halen devam ediyorsa, bilinen bir sebep olmadan ortaya çıktıysa, 2-4 haftadır mevcutsa ve büyümeye devam ediyorsa, sert veya lastik gibi hissediliyor ve bastırdığınızda hareket etmiyorsa, inatçı ateş, gece terlemeleri veya açıklanamayan kilo kaybınız varsa, yutmada veya nefes almada güçlük çekiyorsanız derhal doktorunuza görünmelisiniz” diyerek uyarıda bulundu.

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