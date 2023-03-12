Hemite Kalesi'nin eteğindeki fay kırıkları dikkat çekti

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti, 11 ilde hem yapılarda hem de doğada ağır hasarlar oluştu. Depremin merkezine komşu Osmaniye'de de 991 kişi hayatını kaybetti, binalar yıkıldı, ağır hasar oluştu. Bilinen tarihi 13. yüzyılda ve 1212 yılında şövalyeler tarafından karargah olarak kullanılan merkeze bağlı Hemite köyündeki Hemite Kalesi, yıkıcı depremi hasarsız atlattı. Kalenin eteklerinde yer alan Ceyhan Nehri kenarında ise fay nedeniyle arazilerde kırıklar oluştu. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda yer yer 2 metrelik derinliklerin bulunduğu yarıklar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölge dron ile havadan görüntülendi.

Beril Solmuşgül - Müslüm Balko

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