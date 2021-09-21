Hemşirenin korona kurbanı doktora ağıdı yürekleri dağladı

Adana'da bir süre önce korona virüse yakalanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65) dün hayatını kaybetti. Dr. Varan, için bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik önünde tören düzenlendi. Dr. Varan'ın cenazesi morgtan alınıp başhekimlik önüne getirilince onu bekleyen meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları gözyaşlarına boğuldu.

Dr. Varan'ın eşi Rukiye, kızı Zeynep ve oğlu Efe Varan'da gözyaşları içinde ayakta güçlükle durabildi.

Daha sonra Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Dr. Varan'ın çok iyi bir doktor olduğunu, ömrünü insanların sağlığına adamış değerli bir çalışma arkadaşını kaybettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından dua okundu. Duanın ardından Dr. Varan'ın 8 yıldır hemşiresi olan Pembe Erçel, cenaze aracına sarılarak, “Koca yürekli bir insandı, senin gibi merhametli bir insan yoktu” diyerek ağıt yakması yürekleri yaktı. Erçel, gözyaşları içinde, “Böyle doktor bir daha gelmez kendini feda ederdi, ‘dinlen' derdim dinlenmezdi. ‘Mola ver' derdim ama hastalara bakmaktan dinlenmezdi” dedi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya