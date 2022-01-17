Hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Olay, Yeşilyurt Mahallesi tren hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeninin Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Kaya

