İhlas Haber Ajansı

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Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda forma giyen ve şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, daha sonra 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun da ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giymişti. Adana Demirspor, bonservisi Yunanistan ekibinde bulunan Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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