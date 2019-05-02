Henry Onyekuru: 'Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmak istiyoruz'

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Henry Onyekuru, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile kendi sahalarında oynamanın avantaj olduğunu belirten Onyekuru, "Bu büyük bir avantaj. Taraftarımızla beraber en iyi şekilde, yüzde yüzümüzü sahaya koyarak mücadele etmemiz lazım. Bu maçtan önce de bunları yapıyorduk. Son maçta ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Bu maçtan güzel bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"En büyük hedefimiz Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak"

Fenerbahçe derbisinde gol atmasının hatırlatılması üzerine Nijeryalı futbolcu, "Bu tip pozisyonların gelmesi beni de mutlu ediyor. Sonuçta bana gol şansı doğuyor. Umarım Beşiktaş maçında bu tip pozisyonlar gelir ve golü yakalarım. En önemlisi takım başarısı ve galip gelmesi. O yüzden ben de bu takımın parçasıyım. En büyük hedefimiz Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak" şeklinde konuştu.

"Şu an geleceğimden ziyade kalan 4 maça odaklanmak istiyorum"

Gelecek sezon için planın sorulması üzerine genç futbolcu, "Şu an geleceğimden ziyade şu 4 maça odaklanmak istiyorum. 4 tane finalimiz var. Kazanmamız gereken 4 maçımız var. En büyük hedefimiz bunlara odaklanıp şampiyon olmak. Ondan sonra geleceği hepimiz görürüz" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu