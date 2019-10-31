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Hentbolcu Yunus Özmusul: 'Milli takım formasını onurla giymeye devam edeceğiz'

Hentbolcu Yunus Özmusul: 'Milli takım formasını onurla giymeye devam edeceğiz'
Hentbolcu Yunus Özmusul: 'Milli takım formasını onurla giymeye devam edeceğiz'

Milli maç sonrası verdiği asker selamı nedeniyle Yunanistan’da forma giydiği AEK Hentbol Takımı’ndaki sözleşmesinin feshedileceği açıklanan Yunus Özmusul, "Bizim tavrımız belli. Milli takım formasını onurla giymeye devam edeceğiz" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup ettikleri maçın ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek vermişti. Verilen asker selamının ardından Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Yunus Özmusul ve Olympiakos'ta görev yapan Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmelerinin feshedileceği açıklandı. Verilen kararın ardından AEK Hentbol Takımı'nda forma giyen Yunus Özmusul, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli hentbolcu, kulübünde bulunan sözleşmesinin feshedileceğini aktarıp, milli formayı giymeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Yönetim, aşırı fanatik taraftar gruplarının yoğun baskılarının sonucunda sözleşmemin feshedileceği kararını aldığını bana söyledi. Belçika maçından sonra milli takımda vermiş olduğumuz asker selamından kaynaklı böyle bir durum gelişti.

Şu an zaten Avrupa'da sporcularımız üzerinde böyle bir durum var fakat bizim duruşumuz, tavrımız belli. Milli formayı onurla giymeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bizim karakterimiz ortada. Spor bakanımız bizimle iletişime geçiyor. Dışişleri Bakanlığı da temasa geçmeye başladı. Bu konuda en kısa zamanda gereken yapılacaktır. Burada resmi işlemleri takip edeceğiz ve gereken hamleleri yapacağız. Bu süreçte takım arkadaşlarım benim yanımda oldular" şeklinde konuştu.

Bora Akyol


 

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