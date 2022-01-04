'Hentbolun kızları'ndan Milli Takıma destek mesajı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi maçı, Kastamonu Merkez Spor Salonunda oynandı. Karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Anadolu Üniversitesini 32-27 yendi.

“A Milli Takımımıza Belçika karşısında başarılar diliyoruz”

Karşılaşmanın ardından Kastamonu Belediyesporlu oyuncular, Türkiye A Milli Hentbol Takımına başarı dileklerinde bulunarak destek mesajı verdi. Belçika ile karşılaşacak Türkiye A Milli Hentbol Takımının galibiyet kazanacağına inandıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Betül Yılmaz, rakipleri Eskişehir Anadolu Üniversitesinin iyi bir maç çıkardığını belirterek, “Tribünlerde yerimizi alıp onları destekleyeceğiz. Umarız kazanan Milli Takımımız olur ve gruptan çıkma adına çok önemli 2 puanı alırlar. Tüm takımımız adına Milli Takımımıza başarılar diliyoruz ve tribünde yerimizi alacağız” diye konuştu.

"Milli Takımımızın kalben yanındayız"

Kübra Sarıkaya ise, “Bugün ki maç beklediğimizden biraz daha zor oldu ama yine de kazandığımız ve mücadele ettiğimiz için. Karşı tarafı da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Milli Takımımızın kalben yanındayız, inşallah güzel bir maç olur. Milli Takımımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Vedat Yunus İkizoğlu