Henüz 10 yaşında Bulgaristan'da 'süratine' yetişemediler

Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Muhammet Çukan, henüz 5 yaşındayken babasının tavsiyesiyle buz pateni ile tanıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlara başlayan Çukan, daha sonra short tracka (kısa mesafe sürat pateni) yöneldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Mülkinaz Bıyık'ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Çukan, Türkiye'de düzenlenen çok sayıda yarışa katıldı. Bu yarışlarda önemli dereceler elde eden ve milli sporcu olan Muhammet, son olarak 25-27 Kasım tarihlerinde Bulgaristan başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Short Track Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen başarıdan başarıya koşan Muhammet'in en önemli hedefi ise 2030 Kış Olimpiyatları'na katılarak, Türk bayrağını gururla dalgalandırabilmek. Muhammet'in babası Mustafa Çukan, oğlunun buz patenini çok sevdiğini ve kendini bu sporda geliştirmek için çok çaba sarf ettiğini söyledi. Çukan, "Çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Muhammet'in algısı çok kuvvetli. Yapabileceklerini ben bile tahmin edemiyorum" dedi.

"Birçok birincilik aldı, kürsü gördü"

Muhammet'in buz patenine 5 sene önce başladığını belirten Baba Çukan, "Şu anda 10 yaşında. Bu süreç içinde birçok birincilik aldı, kürsü gördü. Türkiye birinciliği, şampiyonluğu gibi başarıların hepsini tattı. Bununla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çok büyük emekleri oldu, emekleri gerçekten kayda değer. Muhammet şu anda bir okulda yüzde 100 burslu okuyor. Antrenörümüz de çok iyi. Onunla başladık ve onunla devam ediyoruz. Hocamız oğluma çok şey kattı. Beslenmesi, uyku düzeniyle ilgileniyor, uğraşıyor. Bunlar bizim için çok değerli" diye konuştu.

Mustafa Taşören - Emrah Dursun



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