Hepsi Finansal'ın CEO'su Erkin Aydın oldu

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret markalarından biri olan Hepsiburada, fintech şirketi Hepsi Finansal'ın CEO'luk görevine Erkin Aydın'ın atandığını duyurdu. 1 Haziran tarihinde görevine başlayan Aydın, Hepsiburada'nın tüketici finansmanı ve genişletilmiş finansal hizmet operasyonlarını yönetecek ve bu kapsamda Doruk Finansman ve Hepsipay dahil olmak üzere tüm finansal hizmet operasyonlarına bütünsel yaklaşımla liderlik edecek. Erkin Aydın bu görevinde Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ'a bağlı çalışacak.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, atamayla ilgili yaptığı açıklamada, Erkin Aydın'ın şirket ekibine katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Erkin Aydın'ın fintech ve bankacılık sektöründeki tecrübesiyle, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda lider bir fintech oyuncusu olma yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi Hepsiburada'nın, ticareti dijitalleştirmeye öncülük etme vizyonuyla sürdüreceği çalışmalara Erkin Aydın'ın yapacağı katkılara inancım tam” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hepsi Finansal CEO'su Erkin Aydın, “Şirket ekibinin bir parçası olmak benim için mutluluk ve heyecan verici. Yeni görevimle Hepsi Finansal'ın büyümesine ve uzun vadeli katma değer üretmesine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.