Hepsiburada, deprem bölgesindeki satıcılar için yeni desteklerini açıkladı

Hepsiburada, depremzede üretici ve satıcılar için bir dizi destek çalışmasını devreye aldı. ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programıyla e-ticaret platformunun teknoloji, lojistik ve pazarlama imkânları, iki yıl boyunca bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafın yanı sıra, 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifi için seferber edilecek.

Depremzede satıcılar için özel destek hattı

Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki 11 ildeki esnaf, satıcı ve girişimciler, operasyonlarla ilgili soruları veya talepleri olması durumunda Satıcı Destek Hattı'na başvurabilecekler. Ayrıca e-ticarete başlamak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'ler de bu hat üzerinden e-ticaret platformuna telefonla ulaşabilecek. E-ticaret platformunun bu inisiyatifi, bölgedeki satıcıların işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Depremzede üretici ve satıcılar, 0 (850) 214 09 15 numaralı Satıcı Destek Hattı aracılığıyla platformda satış yapmaları için gerekli desteği alabilecekler.

3 E-ticaret İhtisas Merkezi kuruluyor

Deprem bölgesindeki üç şehirde kurulacak ‘E-ticaret İhtisas Merkezleri'yle de işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama ve müşteri hizmetleri ile eğitim ihtiyaçlarına cevap verilecek. “Hepsiburada Sözü”yle altı çizilen kalkınma projesiyle, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesis edilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Program ile e-ticaret platformu, 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak.

Sahip olduğu lojistik, ticari ve teknoloji gücüyle iki yıl içinde, deprem bölgesinden Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi oluşturmayı hedefleyen e-ticaret platformu, bölgede e-ticaret altyapısını geliştirebilmek için ‘E-ticaret İhtisas Merkezleri' kurma çalışmalarına başladı.

Kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine tam destek

E-ticaret platformunun 2017'den itibaren sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında, deprem bölgesindeki 5 bin girişimci kadına da destek verilecek. E-ticaret platformu, bu yeni adımlarıyla, 5 yılda 38 binin üzerinde girişimci kadına ve kadın kooperatiflerine verdiği desteği bölgede artırarak sürdürmeyi hedefliyor. E-ticaret platformunun, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı kapsamında yapacakları şöyle açıklandı:

Bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnaf iki yıl boyunca, Hepsiburada'nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenecek. 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilecek. E-ticaret platformu bölgedeki üç şehirde E-ticaret İhtisas Merkezi kuracak. Program kapsamında e-ticaret platformu, 120 bin kişinin istihdamına; 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacak. İki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi oluşturulacak. Programda ayrıca çocuklar, gençler ve aileler için eğitim ve sosyal destekler de yer alıyor.

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