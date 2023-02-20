Hepsiburada, deprem bölgesindeki üreticiler için 'Her sipariş, 1 destek' hareketini başlattı

Hepsiburada, yaşanan büyük afetin ardından deprem bölgesine destek amacıyla acil ihtiyaçların temin edilmesi ve ulaştırılması için tüm imkanlarını sunarken, son olarak bölgede faaliyet gösteren üreticileri desteklemek üzere “Her sipariş, 1 destek” hareketini başlattığını açıkladı.

“Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünleri Hepsiburada kullanıcılarıyla buluşuyor. Hepsiburada'nın ana sayfasından ulaşılabilen “Her sipariş, 1 destek” hareketi kapsamında yer alan yöresel ürünlere komisyon, işlem ve hizmet bedeli uygulanmazken, aynı zamanda reklamlarla da destekleniyor.

Hepsiburada'nın deprem bölgesindeki üreticilerin ürün satışından herhangi bir ticari gelir sağlamadığı belirtilirken, “Her sipariş 1 destek” hareketinin detaylarına; hepsiburada.com/kampanyalar/deprem-bolgesindeki-ureticilere-destek adresinden bakılabilecek.

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