Hepsiburada Premium, 1 milyon üyeye ulaştı

Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıttığı, Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'un 1 milyon üyeye ulaşması ve 10 ayda sağladığı 1,2 milyar TL'lik fayda ile ilgili detayları paylaştı.

Verilere göre, ‘her alışverişte yüzde 3 Hepsipay Papel kazancı' avantajıyla 1 milyon üye 10 ayda toplam 65,5 milyon TL değerinde Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekleri Hepsipay Papel kazandı.

16 milyon siparişte kargo bedavadan yararlanıldı

Premium kullanıcıları, her alışverişlerinde kargo bedava avantajından yararlandı. Sepet tutarından bağımsız tüm siparişlerde geçerli kargo bedava avantajıyla 340 milyon TL değerinde fayda elde ettiler.

Ayda 4 sipariş veren bir Hepsiburada Premium'lu, toplamda 97 TL kargo bedeli, 60 TL Hepsipay Papel kazancı, 69,90 TL BluTV hediyesi, ortalama 105 TL tutarında Premium'a özel kampanya faydasıyla toplamda aylık 300 TL'nin üzerinde fayda elde edebiliyor.

Hepsiburada Premium kullanıcıları 14,90 TL ödeyerek kazandığı faydaları uygulama içindeki özel sayfadan da takip edebiliyor.

Mobilya ve lastik montajında 2 Milyon TL indirim

Hepsiburada Premium'lular 7 bin mobilya ve 2 bin lastik siparişindeki montajlarından yüzde 50 indirimli yararlandı. Toplamda 9 bin kez yararlanılan bu avantajla, üyeler toplam 2 milyon TL fayda elde etti.

Hepsiburada Premium'luların alışveriş tercihleri

Premium'lular en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve oyuncak kategorilerinden alışveriş yaptı. Süpermarket kategorisinde, en çok satılan ürünler sırasıyla; çay, fındık kreması, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı oldu. Premium'lular 10 ay içinde 280 ton yani 84 milyon bardak çay tüketti. 135 ton fındık kreması, 427 ton ayçiçek yağı satın alan Premium'luların sipariş verdiği 14 milyon adet tuvalet kağıdı ise dünyayı 6,5 kez dolaşacak uzunlukta. Premium'lular diğer kategorilerden züccaciyede en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih ederken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın aldı.

Hepsiburada Premium'luların en fazla okumayı tercih ettiği kitaplar

Premium'lulara özel hobi ve kitap kategorisinde yapılan yüzlerce kampanya ile 10 ay içinde toplam 250 binden fazla kullanıcı, 2 milyonun üzerinde kitap aldı. Premium'luların çocuk ve diğer türlerde okumayı tercih ettiği ilk 5 kitap ise;

Ahmet Ümit - Bir Aşk Masalı, Dan Brown- Hayvanlar Senfonisi, Wendy McClure - Bu Bir Bal Kabağı, George Orwell- Hayvan Çiftliği, Matt Haig - Gece Yarısı Kütüphanesi oldu.

Hepsiburada Premium kullanıcıları 14,90 TL ödeyerek kazandığı faydaları uygulama içindeki özel sayfadan da takip edebiliyor.

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