Hepsiburada, TBF'ye sponsor oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasındaki sponsorluk imza töreni, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, TBF yöneticileri, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, milli takım oyuncuları ve davetliler katıldı.

Hidayet Türkoğlu: "Bizim için çok anlamlı olan birliktelik"

Anlaşmanın ardından Hidayet Türkoğlu ve Nilhan Onal Gökçetekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anlaşmayla ilgili konuşan Hidayet Türkoğlu, "Ülkemizin yerli ve milli e-ticareti anlamında yapmış olduğumuz, bizim için çok anlamlı olan birlikteliği sizlerin önünde imzalamış olmamız, bizi daha mutlu etti. Başta Nilhan hanıma, sonra bütün ekibe, Türk basketbolunu tercih ettikleri için, bizimle birlikte iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin bizim için çok değerli. Biz her yaptığımız anlaşmanın hiçbir zaman ekonomik olarak bakmadık. Her zaman değerli markanın birbirimize katacağı değeri ön plana koyan bir federasyon olduk. İnşallah bu süreçte birlikte güzel başarılar elde ederiz. Buradaki birlikteliğimizin daha uzun süre olması için inşallah güzel iş birlikler yapar ve iki ailenin de mutlu olduğu süreçle karşılaşırız. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Temennimiz milli takımımızın tüm ülkeyi mutlu edecek güzel sonuçlar elde etmesi"

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası hakkında konuşan Türkoğlu, "Biz zaten federasyon olarak, milli takımlar olarak hedefimiz her zaman bu tip organizasyonlarda olmaktır. Öncelikle kadın milli takımımızı tekrar Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceği için kutluyorum. İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine inanıyorum. Buradaki temennimiz her anlamda, başta antrenörümüz ve daha tüm sporcularımızın yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki sahaya çıktıkları zaman, formanın anlamını, değerini biliyorlardır. Uluslararası turnuvalarda bunun anlamı biraz daha artacaktır. Gönlümüzden geçen milli formanın en üst seviyelerde boy göstermesidir. Temennimiz milli takımımızın tüm ülkeyi mutlu edecek güzel sonuçlar elde etmesi. Yönetim olarak, sponsorlarımızla birlikte takımımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Basketbol Süper Ligi'nde play-offların çekişmeli geçtiğini belirten Başkan Türkoğlu, tüm takımlara başarılar diledi.

6 Şubat'ta Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesi. Gerek TBF olarak depremin ilk gününden beri gücümüz yettiğince oradaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Ekip arkadaşlarımız bununla ilgili de şu an çalışmalar yürütüyorlardır. Bununla ilgili günlerde gereken açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Nilhan Onal Gökçetekin: "Verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz"

Heyecanlı mutlu ve olduklarını belirten Nilhan Onal Gökçetekin, "Türkiye'nin e-ticaret milli takımı Hepsiburadası olarak Türkiye Basketbol şampiyonlarımıza verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Sporun en önemli başarı faktörleri hız, azim, rekabet gücü, çalışkanlık. E-ticaretin milli takımı olarak, basketbolumuzla ortak değerlere sahip. Bizim için çok gurur verici, çok onurlandırıcı bir başlangıç. Şirketimiz Nasdaq'ta ülkemizin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz, hem ticarette, teknolojide liderliğini gösterecek, Türk basketboluna böyle küçük de olsa katkıda bulunacağız. O yüzden heyecanlı ve mutluyuz" diye konuştu.

"Kadın milli takımımıza güveniyorum"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'na güvendiğini söyleyen Gökçetekin, "Biz de kadın girişimci tarafından kurulduk. Bir kadın CEO tarafından yönetilen, Türkiye'yi Nasdaq'ta temsil eden tek şirketiz. 41 bin kadın girişimci yetiştirdik. Kadın milli takımımıza güveniyorum. Onlarla çok gurur duyuyorum. Bayrağımızı hazırlık maçlar da bile gururlandırdılar. Kadınlara tuttuğumuz bu ışıkla, basketbolla, girişimle ülkemizi çok büyük değer yaptığımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Uzun vadeli bir birliktelik düşündüklerini söyleyen Nilhan Onal Gökçetekin, "Türkiye'de e-ticareti biz kurduk, biz ilerletiyoruz. Biz girdiğimiz hiçbir şeyi kısa vadeli düşünmüyoruz. İnşallah çok uzun vadede, Türkiye'de basketbol yaygınlaşmasını, basketbol milli takımlarımızın bayrağımızı gururla dalgalandırmasını, e-ticaretin milli takımı olarak destekleyeceğiz" dedi.

Depremin ardından bölgeye 24 saat içinde 120 tırla yola çıktıklarını aktaran Nilhan Onal Gökçetekin, "3 şehirde hala depoların yönetimini, bakanlığımız adına biz yapıyoruz. Oradaki satıcılarımızın, ücretsiz, komisyonsuz aylarca satışını yaptık. 10 girişimci, 5 bin kadın girişimci yetiştireceğimize, 10 milyarlık ticaret hacmi yapacağımıza 2 yıllık program açıklandık, söz verdik. Önümüzdeki günlerde ilk e-ticaret ihtisas merkezimizi kurmak için Adana'da olacağım. 1500 çalışanım hala bölgede. Çalışmaya devam ediyoruz. Uzun vadede bölgede olacağız. Bizden destek istenen şeyleri çözeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



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