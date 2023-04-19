Hepsiburada'dan deprem bölgesindeki işletmelere destek

E-ticaret platformu Hepsiburada'sı, deprem bölgesindeki iş ortaklarına, Kariyer.net ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında işe alım ilanları konusunda destek veriyor. Yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinin kalkınması için hayata geçirdiği ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı kapsamında gerçekleştirilen projeyle, kariyer.net üzerinden Hepsiburada İşortaklarının verdiği ilanlar için herhangi bir ücret alınmayacak. Mevcut kariyer.net üyesi iş yerleri ise ilan haklarından eksilmeden ilanlarını sistem üzerinden girebilecek. Türkiye'nin en büyük istihdam platformu Kariyer.net ile yapılan bu iş birliği kapsamında deprem bölgesindeki iş verenler ile iş arayanlar bir araya gelerek bölgenin ekonomik olarak kalkınması için de bir adım daha atmış olacak.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaklaşık 1 ay önce açıkladığımız “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı kapsamında 2 yıl boyunca odağımızın bölgeye yapılacak faydalar üzerine olacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden biri de Türkiye'nin en büyük istihdam platformu Kariyer.net ile oldu. Bölgenin ayağa kalkması ekonomik olarak güçlenmesine dolayısıyla da istihdamın da artmasına dayanıyor. Bu kapsamda deprem bölgesindeki iş ortaklarımızın iş ilanlarını kariyer.net üzerinden ücretsiz vererek, süreci hızlı bir şekilde ilerletebilmelerini amaçladık” dedi.

Afetzedeler için 'Deprem İstihdam Seferberliği'

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Kariyer.net Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan, “Deprem felaketinden sonra bölgede yaşayanların hayatlarını yeniden kurabilmeleri için istihdamın kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu amaçla depremden birkaç gün sonra “Deprem İstihdam Seferberliği”ni başlattık. Seferberlik kapsamında 3 binden fazla işverenimizin yayınladığı binlerce ilan ile 60 binden fazla vatandaşımızın işlere ulaşmasına aracılık ettik; ücretsiz teknoloji eğitimleri ve istihdam fuarları düzenledik. Şimdi de bu seferberliği e-ticaret platformu işbirliği ile daha farklı bir boyuta taşıyoruz. Afet bölgesinde yaşayan 13 bin Hepsiburada iş ortağının işlerini yeniden düzene koyabilmelerine destek olmak için çalışan ihtiyaçlarını karşılayacağız. Deprem İstihdam Seferberliği platformumuzda 13 bin işverenin ilanlarını ücretsiz yayınlayarak doğru adaylarla buluşmalarına aracılık edeceğiz. El birliği ile yaraları sarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

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