Hepsiburada'nın Yeni CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin göreve başladı

Hepsiburada, Nilhan Onal Gökçetekin'in 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO'luk görevine başladığını duyurdu. Aralarında Amazon ve Procter & Gamble'ın da bulunduğu Fortune 500 şirketlerinde perakende, hızlı tüketim malları, tüketici elektroniği ve danışmanlık alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Nilhan Onal Gökçetekin'in Hepsiburada'da CEO olarak göreve başlayacağı 2022'nin Temmuz ayında duyurulmuştu.

“Tüm paydaşlarımızla birlikte platformun geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum”

E-ticaret platformunun YouTube hesabından yayımlanan videoda çalışanlara ve paydaşlara seslenen Nilhan Onal Gökçetekin şöyle konuştu: “Türkiye'de e-ticaret sektörünü kuran ve geliştiren, küresel alanda ülkemizin bayrağını dalgalandıran şirketimize liderlik etmek için heyecanlıyım. Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, Hepsiburadalıların kıymetli deneyimi ve gücüyle birleştirmek, platformu daha ileriye götürmek için buradayım. Bu dönemde önceliğimiz Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine liderlik vizyonumuzu daha da ileriye taşımak, tüm paydaşlarımız için bir güven markası olmak, yapısal ve köklü geliştirmelerle kârlılığa geçmek olacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte platformun geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

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