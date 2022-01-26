Her 10 kişiden 7'si, televizyonda şiddet içerikli yayınlara maruz kalıyor

Konu ile açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Canan Tanıdır, hane içinde yalnızca haber izlenilse bile kimlik gelişimi henüz tamamlanmamış çocuklar ve ergenlerde bu durumun şiddeti normalize etme eylemine dönüşebileceğini belirtti.

"Çocuklar erişkinleri rol model alıyor"

Televizyon programları, haberler veya bilgisayar oyunlarının birçok şiddet unsuruna yer verdiği herkes tarafından biliniyor. Erişkinlerin izledikleri televizyon yayınları, varsa oynadıkları oyunları öğrenerek uygulamaya koyulan küçük çocuklar ve ergenler, sosyal öğrenme türünü önce evde tamamlıyor. Yapılan birçok bilimsel araştırmada da şiddet ortamında büyüyen çocukların, çevresindeki insanlara fiziksel şiddet uyguladığını belirten Doç. Dr. Canan Tanıdır, ‘'Çocuklarımızın ve gençlerimizin gerek televizyonda gerekse de dijital formlarda nasıl içeriklere maruz kaldıklarını takip etmemiz gerekiyor. Şiddet içeren programları, videoları ya da bilgisayar oyunlarını tespit ederek çocuklarımızı kısıtlamamız, onların çevresi ile iletişiminin gelişiminde oldukça önemlidir.'' dedi.

Çocukların ve gençlerin özellikle sportif, sanatsal ve sosyal aktivitelere katılmalarını sağlamanın önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canan Tanıdır, bu durumun onların hem fiziksel gelişimlerinde hem de ruhsal gelişimlerinde katkı sağlayacağını belirtti.